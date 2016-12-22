Glencore завершила продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду
Бизнес, 10:18
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Glencore завершила продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду
Швейцарская Glencore закрыла сделку по продаже пакета акций «Роснефти» катарскому фонду QIA
Швейцарский нефтетрейдер Glencore закрыл сделку по продаже 14,16% акций «Роснефти» катарскому инвестфонду QIA. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на портале для инвесторов Investegate.
В результате транзакции, под контролем Glencore осталось 0,57% акций «Роснефти», под контролем катарского QIA — 18.93%.
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