Glencore завершила продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду

Швейцарская Glencore закрыла сделку по продаже пакета акций «Роснефти» катарскому фонду QIA

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцарский нефтетрейдер Glencore закрыл сделку по продаже 14,16% акций «Роснефти» катарскому инвестфонду QIA. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на портале для инвесторов Investegate.

В результате транзакции, под контролем Glencore осталось 0,57% акций «Роснефти», под контролем катарского QIA — 18.93%.

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