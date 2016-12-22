В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой

Колл-центр, мобильное приложение и интернет банк Альфа-банка оказались недоступны из-за аварии, сообщил РБК представитель пресс-службы банка.

«В связи с аварией на сетевых каналах арендованной оптики временно недоступны дистанционные сервисы банка. После окончания восстановительных работ обслуживание будет доступно в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

Позже представитель Альфа-банка заявил РБК, что неполадки были устранены.

По данным Downdetector, жалобы на работу интернет-банка поступали в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара и Челябинска. 65% обращений касались проблем с входом в систему, еще 26% — сбоя всех сервисов, а 8% пользователей заявили, что не могут перевести деньги через интернет-банк.

В последний раз о сбое в работе Альфа-банка сообщалось в середине сентября. Тогда клиенты банка столкнулись с неполадками при оплате картами.