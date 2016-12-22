Босния и Герцеговина выдала Москве воевавшего в Сирии боевика-россиянина

Босния и Герцеговина по запросу Генпрокуратуры России экстрадировала россиянина Ахмеда Алтамирова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (ч. 2 ст. 208 УК). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2013 года россиянин незаконно выехал в Сирию, вступил там в незаконное вооруженное формирование и принимал участие в боевых действиях против армии правительства Сирии. Генпрокуратурой России он был объявлен в международный розыск.

В марте его задержали на территории Боснии и Герцеговины, российская сторона направила запрос о его выдаче.

В середине сентября Бельгия экстрадировала в Россию находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева. По данным ФСБ, с 2015 года он, проживая на территории ЕС, осуществлял финансовую поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он был задержан в Брюсселе в мае.