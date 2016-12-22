Бельгия экстрадировала финансировавшего боевиков ИГ россиянина

Бельгия экстрадировала в Россию находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева, финансировавшего боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

По ее данным, с 2015 года Гехаев постоянно проживал на территории ЕС, откуда осуществлял финансовую поддержку террористов ИГ в Сирии. Согласно сообщению ФСБ, в мае по ориентировке российской стороны его задержали в Брюсселе и поместили под предэкстрадиционный арест. Впоследствии Бельгия удовлетворила запрос о его выдаче, а 14 сентября Гехаева экстрадировали в Россию.

В конце августа Германия выдала России находящегося в международном розыске уроженца Кабардино-Балкарии, который воевал на стороне террористов в Сирии. По данным ФСБ, мужчина уехал в Арабскую Республику в 2013 году, а впоследствии пытался легализоваться в Европе, получив статус беженца в Германии по поддельным документам. В сентябре 2017 года его задержали в ФРГ, а 30 августа 2018 года экстрадировали в Россию.