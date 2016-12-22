ЦОДД рекомендовал москвичам отказаться от машин из-за возможного снега

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям Москвы отказаться от поездок на машине из-за ожидающегося мокрого снега. Об этом сообщается в Twitter ЦОДДа.

«Синоптики обещают мокрый снег на севере Подмосковья уже сегодня вечером, к ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко», — говорится в сообщении. Водителям, которые не могут отказаться от поездок на личном автомобиле, посоветовали быть предельно внимательными.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил РБК, что первый снег в Москве возможен в последние выходные октября.

18 октября температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге побила столетние рекорды. В Москве к 14:00 мск воздух прогрелся до 17,9 градуса, побив рекорд 1967 года.

В Петербурге температура воздуха в этот день достигла 16,16 градуса. Предыдущий рекорд в 15,2 градуса был зафиксирован в 1918 году.