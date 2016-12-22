Глава Гидрометцентра рассказал про первый снег в Москве

Осадки в виде дождя и мокрого снега придут в Москву в среду и четверг вместе с понижением атмосферного давления, вызванным циклоном. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, слова которого приводит сайт организации.
«Но земля сейчас теплая, снежный покров формироваться не будет, осадки будут в виде снега, но они будут в воздухе», — уточнил Вильфанд в беседе с ТАСС.
При этом, по его словам, ночью в Москве температура будет около ноля (плюс-минус 2 градуса), днем ожидается 5–8 градусов тепла.
Высокое давление сохранится в столице в понедельник и в ночь на вторник, после чего начнет стремительно падать. «На 40 гектопаскалей, это соответствует примерно 30 мм ртутного столба», — рассказал Вильфанд. Это означает, что если в понедельник давление составит 755–756 мм ртутного столба, то уже к четвергу оно опустится до 725–727 мм ртутного столба.
«Очень сильное падение от очень высокого к очень низкому всего за два дня», — подчеркнул Вильфанд, отметив, что такое понижение может привести к ухудшению самочувствия.
Ранее синоптики обещали, что дожди в Москве начнутся не ранее 23 октября, а снег выпадет не раньше выходных (27–28 октября).