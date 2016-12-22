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Умер писатель Анатолий Гладилин
Общество, 04:32
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Умер писатель Анатолий Гладилин

В Париже в возрасте 83 лет скончался российский писатель Анатолий Гладилин. Об этом сообщила семья писателя, пишет газета «Культура».

Агентство ТАСС цитирует парижского журналиста Анатолия Копейкина, который написал о смерти писателя в своем Facebook. По его словам, Гладилин скончался ночью 24 октября.

Гладилин родился 21 августа 1935 года в Москве. С 1954 по 1958 год он учился в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1956 была опубликована его книга «Хроника времен Виктора Подгурского», которая получила большой резонанс. Произведение написано как дневник молодого человека, который не смог сразу поступить в институт и задается вопросом, как ему жить дальше.

Гладилин так и не закончил университет, но получил приглашение работать в газету «Московский комсомолец» на должность заведующего отделом литературы и искусства. Затем он работал редактором на киностудии им. М. Горького.

В 1964 году он принял участие в написании коллективного романа в жанре юмористический детектив «Смеется тот, кто смеется», который был опубликован в газете «Неделя». Всего в его создании принимали участие девять авторов.
В 1976 году Гладилин покинул СССР с женой и дочерью и жил в Париже. Во Франции он работал на радио «Свобода» и «Немецкая волна».

Среди его произведений такие, как «Бригантина поднимает паруса», «Вечная командировка», «Евангелие от Робеспьера», «Сны Шлиссельбургской крепости», «Беспокойник», «Тень всадника», «Меч Тамерлана».

Теги: писатель , проза , литература
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