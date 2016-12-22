Украинская писательница возмутилась незнанием детьми Степана Бандеры

Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тем фактом, что на Украине дети ничего не знают о Степане Бандере. Об этом сообщает УНИАН.

Она рассказала, что пела детям в лагере песни из репертуара Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Когда она поинтересовалась у детей, кто такой Бандера, из 60 на вопрос ответили только двое.

«Ответ детей: «Бандера — это тот, кто играет на бандере». У меня просто нет слов», — сказала она.

Степан Бандера был одним из лидеров украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Ранее Ницой возмутилась тем, что в лагерях отдыхают дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В конце июля Ницой рассказала, как ввела в детском лагере «украиноязычный режим». Когда ее пригласили поработать в лагере, она сказала воспитателям, что они должны говорить с детьми только на украинском. Ницой пообещала, что за каждую «русскоязычную ситуацию» их будут штрафовать. Она отметила, что детей не заставляли говорить на украинском, однако за его использование вводились поощрения.