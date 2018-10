Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии

Международную литературную премию увозит писательница Анна Бернс за ее роман Milkman. «Никто из нас никогда раньше не читал ничего подобного», — сказал председатель жюри

Анна Бернс (Фото: Frank Augstein / Pool / Reuters)

Лауреатом Букеровской премии 2018 года стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Жюри признало лучшим ее роман Milkman, сообщается на сайте премии. Это третий роман Бернс и ее первая крупная победа.

За победу в этом году боролись шесть авторов. Помимо Бернс это британка Дейзи Джонсон с романом Everything Under, еще один автор из Великобритании Роберт Робертсон с произведением The Long Take, а также американка Рэйчел Кушнер с романом The Mars Room, Ричард Пауэрс из США с романом The Overstory и Эси Эдугян из Канады с произведением Washington Black.

Книга Бернс Milkman рассказывает о романе молодой девушки с женатым мужчиной старше ее. Действие разворачивается во время конфликта в Северной Ирландии. Ее первый роман No Bones, который принес известность автору, также повествует о событиях этого периода.

«Никто из нас никогда раньше не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный язык Анны Бернс бросает вызов обыденному мышлению и форме в удивительной и захватывающей прозе», — приводятся в сообщении слова председателя жюри Кваме Энтони Аппиа. «Это история о жестокости, сексуальном посягательстве и сопротивлении, пронизанном саркастическим юмором», — добавил он.

Анна Бернс родилась в 1962 году в Белфасте, Северная Ирландия. В 1987 году переехала в Лондон. Ее книга No Bones в 2001 году удостоилась Мемориальной премии Уинифред Холтби, присуждаемой Королевским литературным обществом Великобритании за лучший региональный роман года.