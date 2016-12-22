Писательницу из России признали лучшим фантастом Европы

Российская писательница Анна Старобинец получила премию Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации «Лучший писатель». Об этом сообщает Europa SF.

Победители были объявлены по итогам фестиваля «Еврокон», который прошел во французском Амьене.

Старобинец — журналист, сценарист и писатель. Она пишет фантастику и мистику для взрослых, а также детективные детские произведения. В 2014 года Старобинец получила премию «Национальный бестселлер» за сборник рассказов «Икарова железа». Является автором книг «Переходный возраст», «Убежище 3/9», «Резкое похолодание».