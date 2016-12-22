Депутат и глава меджлиса сорвал заседание российско-украинской комиссии

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России) и депутат Верховной рады Украины ​Рефат Чубаров, входящий в «Блок Петра Порошенко», попытался сорвать работу заседания украино-российской комиссии в Киеве по вопросам рыболовства в Азовском море. Об этом сообщает радиостанция «Крым.Реалии».

«Я вас призываю прекратить эту деятельность. Здесь сидит преступник, который въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия», — сказал он.

Радиостанция отмечает, что Чубаров призывал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) выдворить из страны главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева. Российско-украинская комиссия начала заседание 23 октября. Ранее Чубаров заявлял, что на ней происходит «гибридное размытие суверенитета Украины».

В марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд» за нарушение порядка пересечения границы. Позже на Украине российский траулер был выставлен на продажу.

В октябре российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море. Они занимались ловлей рыбы без разрешения.