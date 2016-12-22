Защита Улюкаева потребовала списать штраф в 130 млн руб. за взятку

Адвокаты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного в декабре 2017 года за крупную взятку, потребовали списать с арестованных счетов подзащитного штраф в 130 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.

По ее словам, суд не сможет выполнить требование защиты бывшего министра до тех пор, пока дело находится в кассационной инстанции Мосгорсуда, а не в первой инстанции.

Улюкаев получил восемь лет тюрьмы и штраф в 130 млн руб. за взятку $2 млн, которую он, по данным следствия, требовал в 2016 году у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительный отзыв по сделке компании с «Башнефтью». Экс-министр не признал свою вину, добавив, что стал жертвой провокации. Счета Улюкаева были арестованы до тех пор, пока бывший глава Минэкономразвития не выплатит штраф.

В конце мая Улюкаева этапировали в колонию. 1 июня экс-министр подал кассационную жалобу на приговор.