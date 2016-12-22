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Приставам направили документы для взыскания с Улюкаева 130 млн руб.
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Приставам направили документы для взыскания с Улюкаева 130 млн руб.
Дело Улюкаева, 11:34
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Приставам направили документы для взыскания с Улюкаева 130 млн руб.

Замоскворецкий районный суд Москвы (ЗРС) направил в Федеральную службу судебных приставов исполнительный лист о взыскании с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева штрафа в размере более 130 млн руб., сообщила РБК пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

«ЗРС направил на исполнение в УФССП России по городу Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении Улюкаева А.В. на взыскание штрафа в размере 130 433 400 руб. в доход государства», — сказала она.

Защита Улюкаева потребовала списать штраф в 130 млн руб. за взятку
Общество

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу за взятку в особо крупном размере. Счета экс-министра арестовали до тех пор, пока он не выплатит штраф в размере более 130 млн руб.

В начале августа защита Улюкаева потребовала списать сумму назначенного ему штрафа с арестованных счетов бывшего министра.

По версии следствия, он потребовал $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина в обмен на положительный отзыв министерства на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Улюкаев свою вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.

Теги: Алексей Улюкаев , штраф
Главное
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