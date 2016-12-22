Выпущенная Су-24 ракета упала в 2 км от деревни в Челябинской области
Общество, 14:39
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Выпущенная Су-24 ракета упала в 2 км от деревни в Челябинской области
Фронтовой бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил России во время учений выпустил ракету по мишеням, но снаряд упал примерно в 2 км от села Копытово в Челябинской области, жертв и разрушений нет. Об этом сообщает издание Znak.com. По его данным, учения проходили на полигоне в Сафакулево в Курганской области.
Как сообщает «Уралинформбюро», бомбардировщик приписан к челябинской военной авиабазе Шагол. Во время учений ракета перелетела через полигон с мишенями «из-за нештатной работы агрегаторов» и упала в поле, где образовалась трехметровая воронка.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, для выяснения причин произошедшего на полигоне работает комиссия округа совместно с органами прокуратуры.