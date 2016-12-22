ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,39 64,94 EUR Нал. 76,13 74,61 USD Бирж. 65,51 +0,26 EUR Бирж. 75,11 +0,32 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6552,10 -19,90 IMOEX 2305,58 -0,13% RTSI 1106,82 -0,87% Brent 77,00 -3,40% DJIA 25193,84 -0,49% Nasdaq 7439,12 -0,40%
Очевидцы рассказали об аварии эскалатора с болельщиками ЦСКА в Риме
Лента новостей
Нового куратора московских выборов нашли в департаменте торговли 02:13, Политика Пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов Apple 01:59, Технологии и медиа Экс-владельцы «Мортона» откроют сеть спа-центров за 4,5 млрд рублей 01:33, Бизнес Очевидцы рассказали об аварии эскалатора с болельщиками ЦСКА в Риме 01:15, Общество ОНФ назвал лидеров по закупкам дорогих автомобилей среди госкомпаний 01:00, Экономика Румынский суд оправдал «дочек» ЛУКОЙЛа 00:59, Бизнес МИД продолжит добиваться от Грузии отмены вето на наблюдательные полеты 00:37, Политика ЦСКА проиграл «Роме» и упал на третье место в группе ЛЧ 00:18, Спорт «Ювентус» победил «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Лиги чемпионов 00:08, Спорт Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 23 окт, 23:59, Спецпроект РБК PINK Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже 23 окт, 23:57, Политика Болельщики ЦСКА и «Ромы» устроили несколько драк перед матчем в Риме 23 окт, 23:50, Общество Адвокат Исмаилова опровергла передачу им письма в администрацию Путина 23 окт, 23:36, Политика Спецпрокурор Мюллер объяснил обвинения против фирм Евгения Пригожина 23 окт, 23:26, Политика Болтон рассказал о возможности размещения новых ракет США в Европе 23 окт, 23:21, Политика Швейцария начала уголовное преследование «шпионивших» россиян 23 окт, 23:17, Политика Могерини рассказала о последствиях милитаризации Азовского моря 23 окт, 22:49, Политика ВТБ подал заявку на выкуп 100% Новороссийского комбината хлебопродуктов 23 окт, 22:39, Бизнес Десятки болельщиков ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме 23 окт, 22:37, Фотогалерея  Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 23 окт, 22:29, РБК и Philips СМИ опубликовали видео обрушения эскалатора в римском метро 23 окт, 22:16, Общество Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб. 23 окт, 22:03, Экономика Лига чемпионов по футболу. «Рома» — ЦСКА. Онлайн 23 окт, 22:00, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Онлайн 23 окт, 22:00, Спорт Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 23 окт, 21:45, РБК и Мираторг СМИ рассказали о выкинувших взятку на дорогу под Петербургом чиновниках 23 окт, 21:35, Общество Киев исключил тюремное наказание для крымчан за проезд по Крымскому мосту 23 окт, 21:30, Политика При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 30 фанатов ЦСКА 23 окт, 21:19, Общество
Очевидцы рассказали об аварии эскалатора с болельщиками ЦСКА в Риме
Общество, 01:15
0
Очевидцы рассказали об аварии эскалатора с болельщиками ЦСКА в Риме

Несколько очевидцев аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме рассказали подробности произошедшего и поделились впечатлениями от увиденного.

«Быстро эскалатор скорость набрал просто и попадали люди. Много людей было и сверху друг на друга прыгали. Эскалатор ускорился и получилось так, что ребята не успевали выйти. Получилось то, что получилось », — приводит слова одного из очевидцев La Repubblica, который рассказывал об инциденте на русском языке.

Десятки болельщиков ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме
Общество

28-летняя москвичка Дарья, которая в момент аварии находилась на эскалаторе, опровергла агентству Ansa информацию о том, что болельщики ЦСКА прыгали во время движения эскалатора. «Мы не прыгали», — заявила она.

Еще один поклонник ЦСКА, представившийся Алексеем, рассказал, что сперва ситуация на эскалаторе была нормальная, однако затем механизм начал его разгонять. «Он ускорился, потом еще ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей начало давить», — цитирует болельщика «Чемпионат».

СМИ опубликовали видео обрушения эскалатора в римском метро
Общество

По его словам, бригады скорой помощи очень долго добирались до места происшествия. «Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог», — заявил он.

Как отметил Алексей, среди болельщиков оказался врач, который помог правильно накладывать жгуты пострадавшим. Он также добавил, что среди потерпевших оказались четыре человека, получившие тяжелые травмы.

Десятки фанатов ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Авария эскалатора на станции Repubblica — одной из центральных подземки Рима, произошла в преддверии матча московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Поломка случилась в час пик — около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, фанаты московской команды начали прыгать на эскалаторе, в результате чего произошел сбой в механизме. Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни.

Теги: ЦСКА , российские болельщики , эскалатор , метрополитен
Главное
Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже Политика
Материалы по теме
При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 30 фанатов ЦСКА Общество
Десятки фанатов ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме. Фоторепортаж Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter