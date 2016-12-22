Очевидцы рассказали об аварии эскалатора с болельщиками ЦСКА в Риме

Несколько очевидцев аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме рассказали подробности произошедшего и поделились впечатлениями от увиденного.

«Быстро эскалатор скорость набрал просто и попадали люди. Много людей было и сверху друг на друга прыгали. Эскалатор ускорился и получилось так, что ребята не успевали выйти. Получилось то, что получилось », — приводит слова одного из очевидцев La Repubblica, который рассказывал об инциденте на русском языке.

28-летняя москвичка Дарья, которая в момент аварии находилась на эскалаторе, опровергла агентству Ansa информацию о том, что болельщики ЦСКА прыгали во время движения эскалатора. «Мы не прыгали», — заявила она.

Еще один поклонник ЦСКА, представившийся Алексеем, рассказал, что сперва ситуация на эскалаторе была нормальная, однако затем механизм начал его разгонять. «Он ускорился, потом еще ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей начало давить», — цитирует болельщика «Чемпионат».

По его словам, бригады скорой помощи очень долго добирались до места происшествия. «Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог», — заявил он.

Как отметил Алексей, среди болельщиков оказался врач, который помог правильно накладывать жгуты пострадавшим. Он также добавил, что среди потерпевших оказались четыре человека, получившие тяжелые травмы.

Авария эскалатора на станции Repubblica — одной из центральных подземки Рима, произошла в преддверии матча московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Поломка случилась в час пик — около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, фанаты московской команды начали прыгать на эскалаторе, в результате чего произошел сбой в механизме. Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни.