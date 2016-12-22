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В Красноярске возбудили дело о мошенничестве на 153 млн руб. в банке АТБ
Общество, 08:35
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В Красноярске возбудили дело о мошенничестве на 153 млн руб. в банке АТБ

В Красноярске в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) из-за мошенничества его руководства вкладчики потеряли 153 млн руб., сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Используя свое служебное положение, руководители банка реализовывали через операционные офисы векселя другой финансово-торговой компании, считают полицейские. Так как полученные со счетов фирмы средства были сняты и обналичить ценные бумаги злоумышленники не могли, они похитили вклады 120 жителей Красноярского края, хранившиеся в банке АТБ, говорится в сообщении. ​Общая сумма ущерба составила 153 млн руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

ЦБ выявил в АТБ финансовую пирамиду по продаже векселей населению
Финансы

В конце апреля Центробанк начал санацию АТБ и ввел там конкурсное управление, после того как обнаружил, что через кредитную организацию ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК». Это регулятор расценил как финансовую пирамиду. ФТК оказался связанным с финансированием проектов одного из совладельцев банка — Андрея Вдовина. В том же месяце Вдовин был заочно арестован в Москве по делу о хищении $13 млн. В мае регулятор заявил о намерении продать АТБ к концу года. На докапитализацию банка планировалось потратить 9 млрд руб. В связи с делом АТБ в июне заявил о намерении ЦБ запретить продажу векселей населению через банки.

Теги: Красноярск , мошенничество , Азиатско-Тихоокеанский банк , Уголовное дело
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