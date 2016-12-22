Дипломаты установили личности всех потерпевших в аварии эскалатора в Риме

Сотрудники российского посольства установили личности всех пострадавших при обрушении эскалатора на станции Repubblica в метро Рима перед футбольным матчем между московским ЦСКА и «Ромой» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Личности всех пострадавших установлены», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты выяснили, что среди пострадавших оказались граждане Украины.

При этом пресс-служба посольства сообщила в Twitter, что двоим пострадавшим россиянам сделали операции. Представитель дипломатического ведомства рассказал «РИА Новости», что угроза ампутации ноги у одного из пострадавших не подтвердилась. «У одного парня была угроза ампутации. Пару часов назад врачи сказали, что в ней нет необходимости», — отметил собеседник.

По его словам, пострадавшие были развезены в шесть больниц. В той, в которой присутствует он, находятся трое. «Двоих мужчин с переломами оперируют. Одна девушка, тоже с переломами, переведена в хирургическое отделение, с ней ничего страшного», — заявил он.

Также дипломат рассказал, что родственники двоих пострадавших уже успели навестить их.

Авария эскалатора на станции Repubblica произошла перед матчем московского ЦСКА и «Ромы». Поломка случилась в час пик — около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни.