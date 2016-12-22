Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» раскритиковало отставку Карреры

Болельщики московского «Спартака» не согласны с решение руководства клуба уволить главного тренера команды Массимо Карреру. Об этом говорится в заявлении крупнейшего объединения спартаковских болельщиков — «Фратрии».

​«Фратрия» выражает свое категорическое несогласие с принятым решением об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Мы не согласны ни с сутью решения, ни с формой его принятия», — говорится в сообщении.

По мнению членов объединения, в отставку был отправлен «лучший тренер команды» со времен Олега Романцева. Во «Фратрии» напомнили, что при Каррере «Спартак» вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, а также впервые в истории завоевал Суперкубок России.

«Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера», — считают болельщики.

По их словам, они заслуживают объяснения от руководства команды, почему последствия неудовлетворительных результатов команды коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба.

«Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды. Кроме того, обращаем внимание, что уход из «Спартака» Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать», — заключили во «Фратрии».