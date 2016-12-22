«Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру

Футбольный клуб «Спартак» заявил об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Причиной этого решения названы неудовлетворительные результаты команды

Массимо Каррера (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Совет директоров московского «Спартака» освободил от занимаемой должности главного тренера команды Массимо Карреру, говорится в официальном сообщении клуба. Исполняющим обязанности наставника назначен Рауль Рианчо, который до лета этого года входил в тренерский штаб сборной Украины.

Как отметили в клубе, итальянский специалист «стал одним из творцов долгожданного чемпионства» в 2017 году, однако в прошлом году команда под его руководством не выполнила ни одну из поставленных задач. «Результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — говорится в заявлении.

Накануне «Спартак» потерпел третье подряд поражение на своем поле, проиграв тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. По данным издания «Спорт-Экспресс», после этого руководство команды решило разорвать контракт с Каррерой. Издание утверждает, что среди возможных преемников итальянца — Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев и португальский специалист Леонарду Жардим.

По итогам 11 туров национального чемпионата «Спартак» идет на шестой строчке в турнирной таблице, на семь очков отставая от лидирующего «Зенита» и на одно — от занимающего второе место «Краснодара».

В начале сезона «Спартак» не сумел выйти в групповой этап главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. По итогам двух матчей москвичи проиграли греческой команде ПАОК.

В 2017 году «Спартак» под руководством Карреры впервые за много лет выиграл чемпионат России, а затем обыграл в матче за Суперкубок страны столичный «Локомотив».​