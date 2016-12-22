Мутко прокомментировал вероятность назначения Черчесова в «Спартак»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс» информацию об интересе футбольного клуба «Спартак» к главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову.

«Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать», — заявил Мутко.

По его словам, «Спартак» по этому вопросу в РФС не обращался. Он отметил, что сейчас у организации сложились хорошие отношения как со столичной командой, так и с самим Черчесовым.

«Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!» — заключил президент РФС.

Совет директоров ФК «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру утром 22 октября. Причиной такого решения руководство клуба назвало невыполнение поставленных задач в предыдущем сезоне и неудовлетворительные результаты команды в текущем. Исполняющим обязанности наставника «Спартака» назначен Рауль Рианчо, который до лета этого года входил в тренерский штаб сборной Украины.

Позднее СМИ сообщили, что Станислав Черчесов может в ближайшее время возглавить московский «Спартак», совместив должности главного тренера сборной России и наставника столичной команды.

За свою 14-летнюю тренерскую карьеру Черчесов уже работал со «Спартаком». Он возглавлял команду в 2007 и 2008 годах. Тогда тренер запомнился скандалом с отстранением от игр основной команды ее капитана Егора Титова и полузащитника Максима Калиниченко и дальнейшим уходом игроков из клуба. При Черчесове «Спартак» в 2007 году завоевал серебряные медали чемпионата.