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Мутко прокомментировал вероятность назначения Черчесова в «Спартак»
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Мутко прокомментировал вероятность назначения Черчесова в «Спартак»
Общество, 18:50
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Мутко прокомментировал вероятность назначения Черчесова в «Спартак»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс» информацию об интересе футбольного клуба «Спартак» к главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову.

«Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать», — заявил Мутко.

По его словам, «Спартак» по этому вопросу в РФС не обращался. Он отметил, что сейчас у организации сложились хорошие отношения как со столичной командой, так и с самим Черчесовым.

«Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!» — заключил президент РФС.

«Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру
Общество

Совет директоров ФК «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру утром 22 октября. Причиной такого решения руководство клуба назвало невыполнение поставленных задач в предыдущем сезоне и неудовлетворительные результаты команды в текущем. Исполняющим обязанности наставника «Спартака» назначен Рауль Рианчо, который до лета этого года входил в тренерский штаб сборной Украины.

Позднее СМИ сообщили, что Станислав Черчесов может в ближайшее время возглавить московский «Спартак», совместив должности главного тренера сборной России и наставника столичной команды.

За свою 14-летнюю тренерскую карьеру Черчесов уже работал со «Спартаком». Он возглавлял команду в 2007 и 2008 годах. Тогда тренер запомнился скандалом с отстранением от игр основной команды ее капитана Егора Титова и полузащитника Максима Калиниченко и дальнейшим уходом игроков из клуба. При Черчесове «Спартак» в 2007 году завоевал серебряные медали чемпионата.

Теги: «Спартак» , Станислав Черчесов , Виталий Мутко
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