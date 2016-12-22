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Глушаков поблагодарил Карреру после увольнения тренера из «Спартака»
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Глушаков поблагодарил Карреру после увольнения тренера из «Спартака»
Общество, 00:42
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Глушаков поблагодарил Карреру после увольнения тренера из «Спартака»

Центральный полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил тренера Массимо Карреру, ранее уволенного из этого футбольного клуба. Пост об этом футболист написал в Instagram.

«Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!», — говорится в сообщении Глушакова.

https://www.instagram.com/p/BpP0GeAlcmx/?taken-by=glushak8

Ранее, после поражения «Спартака» тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3 совет директоров московского клуба освободил Карреру от должности главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника «Спартака» стал Рауль Рианчо.

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В сообщении на сайте «Спартака» Карреру поблагодарили за проделанную работу, отметив, что он «золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых» — под его руководством команда победила в чемпионате России по футболу в 2017-ом.​

«Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — говорится в сообщении клуба.

Теги: «Спартак» , главный тренер
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