СМИ опубликовали видео обрушения эскалатора в римском метро

Итальянское агентство ANSA опубликовало видео обрушения эскалатора на одной из центральных станций римского метро Repubblica. Запись, как указывает агентство, на своей странице в Twitter разместил один из очевидцев происшествия — фанат московского футбольного клуба ЦСКА. Кадры появились в микроблоге пользователя с ником @RBWorldorg.

На видео заметно, как эскалатор, на котором стоят люди, резко начинает падать, а затем вдруг останавливается. Некоторые люди, чтобы не упасть, бросаются в его центральную часть, на перила, другие же, чтобы замедлить падение, ухватываются за поручни.

Видео: RBWorldorg / Twitter

Инцидент произошел вечером 23 октября, перед матчем на римском Олимпийском стадионе между футбольными клубами «Рома» и ЦСКА. Большинство пострадавших следовали именно на эту игру. Очевидцы случившегося, как передает ANSA, утверждают, что виновниками инцидента стали российские фанаты — они плясали и пели на эскалаторе до тех пор, пока он не начал рушиться.

В результате происшествия, как рассказал РБК пресс-атташе посольства России в Риме Дмитрий Гурин, пострадали 30 болельщиков московского клуба. Семь человек, по его данным, унесли на носилках. «Это наиболее тяжело пострадавшие», — добавил дипломат, заметив, что еще пять человек вывели под руки — они получили повреждения средней тяжести. Другие 18 человек, по данным Гурина, получили легкие травмы.