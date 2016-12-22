Адвокат Исмаилова опровергла передачу им письма в администрацию Путина

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не писал письмо президенту России Владимиру Путину, сказала РБК адвокат бизнесмена Марина Русакова.

«Нет, он не обращался ни с какими письмами. Это очередное измышление, примерно, как информация про то, что он просил политическое убежище», — отметила она. Русакова добавила, что у нее нет каких-либо предположений о том, кто мог предоставить такую информацию «Росбалту».

23 октября «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что Исмаилов написал письмо Путину на 12 листах. В нем он, по данным агентства, указал, что после закрытия Черкизовского рынка его «младшим» партнерам были выделены другие крупные площадки для бизнеса, а он не получил ничего. Кроме того, Исмаилов утверждал, что бывшие партнеры начали на него атаку, подорвали его финансовое положение и стали преследовать через правоохранителей.

В мае Исмаилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Росбалту» на 1 млн руб. Претензии бизнесмена касались семи статей агентства, основанных на информации от источника в правоохранительных органах.

Исмаилов ранее являлся владельцем Черкизовского рынка, существовавшего до 2009 года. В конце 2017 года бизнесмена обвинили в двойном убийстве и незаконном обороте оружия. Басманный суд вынес постановление о его заочном аресте. Исмаилов был объявлен в международный розыск, СК также направлял в Генпрокуратуру материалы для объявления предпринимателя в розыск по линии «Интерпола». Сам Исмаилов говорил, что за свою жизнь «не совершал ни одного преступления».