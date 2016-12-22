Король Саудовской Аравии принял семью убитого в Стамбуле журналиста

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз принял семью убитого в Стамбуле в саудовском консульстве журналиста Джамаля Хашкаджи и выразил свои соболезнования, сообщает агентство SPA.

Король в своей резиденции встретился, в частности, с сыном журналиста Салахом. Также присутствовал наследный принц Мухаммед бен Салман.

​Критиковавший саудовские власти журналист Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти обвинили Эр-Рияд в убийстве своего гражданина и насчитали 15 участников этого преступления — сотрудников саудовских спецслужб. США и ряд европейских стран пригрозили санкциями в отношении королевства и призвали расследовать произошедшее. Москва воздержалась от оценок до окончания расследования, но указала на ответственность Вашингтона за произошедшее.

Саудовские власти отрицали убийство до 20 октября, когда подтвердили гибель Хашкаджи в консульстве. Как узнал Reuters от неназванного саудовского чиновника, журналиста задушили. В Саудовской Аравии были арестованы 18 человек по подозрению в убийстве. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что не удовлетворится наказанием только сотрудников спецслужб и назвал убийство жестоким и заранее спланированным. Тело журналиста до сих пор не найдено.​