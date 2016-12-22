Законопроект о новостных агрегаторах поддержали новые депутаты

К инициаторам законопроекта о новостных агрегаторах присоединились еще четыре депутата от «Единой России» — Андрей Красов, Абдулгамид Эмиргамзаев, Максим Иванов и Александр Прокопьев. Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Их заявки были приняты и зарегистрированы во вторник, 23 октября. Таким образом они выразили поддержку инициативы еще до голосования в первом чтении в нижней палате парламента.

22 октября депутаты из фракций ЛДПР и «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законодатели предлагают запретить иностранцам владеть более чем 20% в новостных агрегаторах. Для СМИ подобные ограничения действуют с 2016 года. Если закон пройдет все три чтения в Госдуме и будет в конечном итоге принят, то его действие распространится и на российских граждан, которые имеют паспорта других стран, а также на лиц без гражданства.

Агрегаторами признаются ресурсы, аудитория которых достигает более 1 млн пользователей в сутки. В России таких сервисов четыре: «Яндекс.Новости», «Mail.Ru Новости», «Рамблер/Новости» и «СМИ2». В реестр из-за небольшой аудитории не внесен «Google Новости».