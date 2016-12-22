Белоусов назвал сроки утверждения первого пула инвестпроектов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что утверждение первого пула приоритетных инвестиционных проектов ожидается в конце ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, остальные инвестпроекты будут утверждены в 2019 году. «Результаты уже сейчас есть, но завершаться эта работа будет ближе к концу ноября, по крайней мере будет первый транш проектов», — сказал он. Белоусов уточнил, что в настоящий момент в проработке находится несколько сотен проектов.

В августе Белоусов предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. Как отмечал Белоусов, эти деньги необходимы для выполнения майского указа президента. Однако в ходе встреч с бизнесменами план был изменен: теперь речь идет о привлечении частных инвестиций в экономику и участии компаний в реализации нацпроектов «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

В конце сентября источники РБК сообщили, что компании из списка Белоусова получили предварительный список проектов, которые правительство и бизнес сочли приоритетными для привлечения частных инвестиций. В нем было представлено более 395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития. 13 октября «Коммерсантъ» писал, что Минпромторг представил компаниям проекты для соинвестирования.