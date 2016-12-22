ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,28 65,65 EUR Нал. 77,74 75,99 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6302,00 +17,50 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25328,57 +1,11% Nasdaq 7497,28 +2,29%
СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты
Лента новостей
Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы 00:48, Бизнес СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты 00:24, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 00:22, РБК и Lenovo Кадыров рассказал о взаимопонимании между Тимати и Нурмагомедовым 00:20, Общество Хорватия и Англия сыграли нулевую ничью в Лиге наций 00:17, Спорт УПЦ Киевского и Московского патриархатов обсудили недопустимость насилия 12 окт, 23:58, Политика Посол России рассказал о беспокойстве из-за ядерных ракет КНДР 12 окт, 23:31, Политика CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия 12 окт, 23:27, Политика Клубный дом: кто покупает люкс, комфорт и приватность 12 окт, 23:13, РБК и Элитная недвижимость Турция заявила о независимости своего суда после освобождения пастора 12 окт, 22:59, Политика В Нигерии 19 человек погибли из-за пожара на нефтепроводе 12 окт, 22:58, Общество Путин обсудил с Совбезом получение украинской церковью автокефалии 12 окт, 22:27, Политика Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс. 12 окт, 22:19, Политика Игра для любителей путешествий: друг на все города 12 окт, 22:02, РБК и Билайн В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране 12 окт, 21:48, Экономика Лига наций по футболу. Хорватия — Англия. Онлайн 12 окт, 21:45, Спорт Штат Вашингтон отказался от смертной казни 12 окт, 21:40, Общество Семи российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Белоруссию 12 окт, 21:25, Общество Белый дом насчитал 289 «побед» за два года работы администрации Трампа 12 окт, 21:14, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 12 окт, 21:00, РБК и Schneider Electric ​Как прошла 20-я выставка PIR Expo в сфере HoReCa​ 12 окт, 20:55, Пресс-релизы В «Роскосмосе» рассказали о запасах продуктов и кислорода на МКС 12 окт, 20:55, Технологии и медиа Лукашенко угостил Путина блинами и драниками 12 окт, 20:45, Политика L’Equipe узнал о ставке руководителя «Црвены Звезды» на поражение от ПСЖ 12 окт, 20:35, Спорт Нацполиция Украины усилила охрану храмов после снятия анафемы с главы УПЦ 12 окт, 20:27, Общество Facebook рассказал о кибератаке на 30 млн аккаунтов соцсети 12 окт, 20:23, Общество Нефть Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября 12 окт, 20:19, Экономика Лавров заявил о поддержке США раскольников на Украине 12 окт, 19:49, Политика
СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты
Бизнес, 00:24
0
СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты
Минпромторг представил компаниям из списка помощника президента Андрея Белоусова проекты частных компаний, в которые им нужно инвестировать, утверждает «Коммерсантъ»
Андрей Белоусов и премьер Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Минпромторг на заседании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 12 октября представил компаниям из списка Белоусова проекты для соинвестирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Помощник президента Андрей Белоусов летом предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний. Но после возражений бизнеса план изменился: компаниям предложили поучаствовать в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика» и инвестировать в экономику.

Газета со ссылкой на источники отмечает, что ожидалось, что Минпромторг представит проекты не частных компаний, а министерств и ведомств, проработанные по инвестиционным критериям ВЭБ. Представленный в сентябре список для инвестирования таких критериев не содержал.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что компании надеялись увидеть прежде всего госпроекты, «а не планы друг друга», но соглашаются, что «надо начинать диалог хоть с чего-то».

В частности, Минпромторг представил проект по модернизации выпуска нержавеющего проката на Челябинском меткомбинате (ЧМК) «Мечела», оцениваемые в 25 млрд руб. Также был презентован проект по созданию региональных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, предложенный Минприроды и отвечающий задачам нацпроекта «Экология». Это проекты в Челябинской области (3,54 млрд руб.), Магнитогорске (1,32 млрд руб.), Мурманской области (1,85 млрд руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,1 млрд руб.). Они, как утверждает «Коммерсантъ», также являются частными, так как комплексы собирается строить по концессии с негосударственной компанией «Управление отходами».

Источник РБК, близкий к металлургической компании, которая участвовала в заседании, сообщил, что обсуждались те частные проекты, что были в перечне Минпромторга.

Как ранее писал РБК, в сентября компаниям из списка Белоусова представили предварительный список инвестиционных проектов, в котором были представлены более 395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Андрей Белоусов , Минпромторг
Главное
CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия Политика
Материалы по теме
Андрей Яковлев Двое в лодке: могут ли быть полезные последствия у списка Белоусова Мнение
Компаниям из списка Белоусова предложили проекты для инвестиций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter