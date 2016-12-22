СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты

Минпромторг представил компаниям из списка помощника президента Андрея Белоусова проекты частных компаний, в которые им нужно инвестировать, утверждает «Коммерсантъ»

Андрей Белоусов и премьер Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Минпромторг на заседании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 12 октября представил компаниям из списка Белоусова проекты для соинвестирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Помощник президента Андрей Белоусов летом предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний. Но после возражений бизнеса план изменился: компаниям предложили поучаствовать в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика» и инвестировать в экономику.

Газета со ссылкой на источники отмечает, что ожидалось, что Минпромторг представит проекты не частных компаний, а министерств и ведомств, проработанные по инвестиционным критериям ВЭБ. Представленный в сентябре список для инвестирования таких критериев не содержал.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что компании надеялись увидеть прежде всего госпроекты, «а не планы друг друга», но соглашаются, что «надо начинать диалог хоть с чего-то».

В частности, Минпромторг представил проект по модернизации выпуска нержавеющего проката на Челябинском меткомбинате (ЧМК) «Мечела», оцениваемые в 25 млрд руб. Также был презентован проект по созданию региональных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, предложенный Минприроды и отвечающий задачам нацпроекта «Экология». Это проекты в Челябинской области (3,54 млрд руб.), Магнитогорске (1,32 млрд руб.), Мурманской области (1,85 млрд руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,1 млрд руб.). Они, как утверждает «Коммерсантъ», также являются частными, так как комплексы собирается строить по концессии с негосударственной компанией «Управление отходами».

Источник РБК, близкий к металлургической компании, которая участвовала в заседании, сообщил, что обсуждались те частные проекты, что были в перечне Минпромторга.

Как ранее писал РБК, в сентября компаниям из списка Белоусова представили предварительный список инвестиционных проектов, в котором были представлены более 395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития.