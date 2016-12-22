Власти Крыма не исключили создание мемориала в колледже в Керчи

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко не исключил, что в корпусе политехнического колледжа Керчи, где студент устроил стрельбу и взрыв, будет создан мемориал. Его слова передает ТАСС.
По его словам, сначала нужно поговорить со студентами и преподавателями, смогут ли они заниматься в этом здании, потому что им была нанесена «моральная травма». В пример Михайличенко привел школу №1 в Беслане, которая стала мемориалом после теракта 1 сентября 2004 года. Тогда это учебное заведение захватили террористы. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 168 — дети.
Вице-премьер Крыма добавил, что после окончания работы следователей в здании колледжа туда будут направлены сотрудники регионального министерства строительства. Они исследуют корпус и оценят стоимость ремонта. «Но изначально нужно говорить с людьми — готовы ли они продолжать там обучение», — сказала Михайличенко.
В среду, 17 октября, в политехнический колледж Керчи вошел один из студентов и открыл огонь по учащимся. Затем он заложил взрывное устройство в столовой здания. В результате погибли 20 человек, около 50 пострадали. Стрелок покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц общеопасным способом).