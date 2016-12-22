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Медики заявили об улучшении состояния пострадавших в Керчи
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Медики заявили об улучшении состояния пострадавших в Керчи
Нападение в Керчи, 11:26
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Медики заявили об улучшении состояния пострадавших в Керчи

Состояние пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж улучшилось, сообщили «РИА Новости» в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Всего в НИИ доставили шестерых пострадавших — пять в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще одну девушку в состоянии средней степени тяжести.

«Нескольких [пациентов] перевели в палаты, остальные пока в очень тяжелом состоянии в реанимации. По степени тяжести каждому стало лучше на «единичку», она была у всех разная», — рассказали в НИИ.

В настоящий момент трое пострадавших введены в медикаментозную кому, им проводят искусственную вентиляцию легких.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

В Керчи 17 октября произошло нападение на политехнический колледж — в учебное заведение пришел студент четвертого курса, 18-летний Владислав  Росляков и открыл огонь по учащимся и преподавателям из помпового ружья. Также он подорвал самодельное взрывное устройство. Погибли 20 человек, более 70 пострадали, стрелок покончил с собой.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом).

Теги: Керчь , расстрел , нападение , пострадавшие
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