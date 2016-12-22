Адвокат Пака назвала слухами сведения о проверке Кокориных на экстремизм

Наталья Шатихина, адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего в драке в центре Москвы, отказалась комментировать сообщения о проверке на экстремизм нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы не комментируем слухи», — заявила она.
Шатихина не ответила на звонки РБК.
РБК обратился за комментарием к адвокату Кокорина Олегу Попову.
О том, что Кокориных проверят на экстремизм, писал Telegram-канал Mash. По его сведениям, проверка связана со сравнением чиновника Минпромторга с южнокорейским исполнителем PSY.
Против Кокориных, а также футболиста «Краснодара» Павла Мамаева возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное организованной группой) после драки, в который пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.
11 октября футболистов арестовали на два месяца. В настоящий момент они находятся в СИЗО.