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Болтон счел перегретой риторику вокруг заявления о выходе США из ДРСМД
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Болтон счел перегретой риторику вокруг заявления о выходе США из ДРСМД
Политика, 15:59
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Болтон счел перегретой риторику вокруг заявления о выходе США из ДРСМД

Опасения Москвы по поводу выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) преувеличены, а риторика по этому поводу «перегрета». Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщает Русская служба Би-би-си.

По его мнению, то же самое было во время выхода Вашингтона из договора по ПРО 17 лет назад. «Мы слышали много подобных заявлений, но мы вышли [из договора], и сейчас мы более безопасная страна, чем тогда», — сказал он.

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Днем ранее Болтон прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым.

Болтон уже встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, с которым он обсудил соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом.

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Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении разорвать подписанный в 1987 году договор РСМД. Данное решение он объяснил нарушениями со стороны России. В МИДе пригрозили ответными мерами «в том числе военно-технического характера». В Кремле выразили обеспокоенность и посчитали, что из-за этого мир станет более опасным.

Из договора по ПРО 1973 года США вышли в 2001 году при Джордже Буше-младшем. О намерении выйти уже из ДРСМД заявлял в 2014 году президент США Барак Обама, однако не начал этой процедуры.

Теги: Джон Болтон , ДРСМД
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