В Гатчине нашли тело пятого погибшего при взрыве на заводе «Авангард»

В Гатчине под завалами завода «Авангард», на котором 19 октября произошел взрыв, обнаружено тело пятого погибшего, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ленинградской области. Ранее сообщалось о четырех погибших.
«Следователи нам сообщили, что обнаружено тело пятого погибшего при взрыве», — рассказали в ведомстве.
Взрыв в одном из производственных помещений пиротехнического завода «Авангард» произошел 19 октября. В результате инцидента погибли пять человек, еще трое получили ранения. Из-за взрыва также были повреждены 16 жилых домов.
СК возбудил уголовное дело против главного инженера завода. По данным следствия, он разрешал работать на предприятии лицам, официально не трудоустроенным в «Авангарде». Взрыв произошел из-за нарушения ими техники безопасности. Главный инженер признал вину и сотрудничает со следователями.