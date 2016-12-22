В Кремле назвали темы для обсуждения на встрече Путина и Болтона

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США Джоном Болтоном 23 октября обсудит двусторонние отношения, региональные конфликты, сирийское урегулирование и вопросы стратегической безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Главное, что Болтон и его коллеги с российской стороны проинформируют президента о тех обсуждениях, которые имели место накануне и сегодня в первой половине дня», — уточнил Песков.
Ранее Болтон назвал договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) устаревшим, отметив изменившуюся геополитическую реальность. По его словам, американский президент Дональд Трамп «очень четко заявил о намерениях отказаться от договора».
«Мы предпочитаем дождаться тех разъяснений, которые будут даны президенту Путину на этот счет», — подчеркнул пресс-секретарь. На уточняющий вопрос о словах Болтона о том, что документ устарел, Песков ответил: «Безусловно, есть узкие места. Но слом договора в условиях отсутствия даже каких-то наметок относительного нового — это то, что мы не приветствуем».
Болтон прибыл в Москву 21 октября и пробудет с визитом в российской столице до 23 октября включительно. Перед встречей российскому президенту предоставят отчет о встречах помощника американского президента с главой МИДа Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.