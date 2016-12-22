«Яндекс» допустил реструктуризацию сервиса новостей

Вселенский патриарх не увидел у РПЦ выбора насчет автокефалии на Украине

4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя

МИД заявил о «запертых в кабинетах» депутатах на голосовании в Македонии

Путин на встрече с Болтоном потребует «разъяснения по множеству тем»

По жесткому сценарию: изменит ли Трамп решение о выходе из договора РСМД

В Крыму назвали «детским садом» предложение Рады переименовать республику

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

Совбез России отчитался о пятичасовой встрече Патрушева и Болтона

Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать

РСПП направил Медведеву свой проект по регулированию рынка криптовалюты

СМИ узнали суть претензий и сумму иска Ротенберга к скандинавским банкам

Луговой обосновал лимит на иностранный капитал в агрегаторах новостей

Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет

Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с 1 октября

Мутко прокомментировал вероятность назначения Черчесова в «Спартак»

Акции «Яндекса» упали после сообщений о законопроекте по доле иностранцев

Болтон обсудил с Патрушевым соглашения России и США о вооружениях

Kia назвала российские цены на обновленный Sportage

Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса

Обвиненная из-за выборов бухгалтер ФАН пожелала Америке «стать великой»

Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России

АвтоВАЗ за девять месяцев получил 5,4 млрд руб. прибыли

Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного зама Аксенова

15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука

МГУ получил право культивировать наркосодержащие растения в учебных целях

Аксенов заявил о необходимости вооружить охрану в школах Крыма

Стоимость криптовалюты Ravencoin выросла на 315% за две недели

WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала

Матвиенко потребовала ответа Норвегии за арест сотрудника Совфеда