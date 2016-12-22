Путин на встрече с Болтоном потребует «разъяснения по множеству тем»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет встречу с помощником своего американского коллеги Джоном Болтоном, чтобы выслушать разъяснения по множеству тем, сообщает ТАСС.
«Завтра президент примет Болтона. Встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что Путину до встречи будет предоставлен детальный отчет о встречах Болтона с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИДа Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
«Завтра также планируется ряд встреч у Болтона. Вы знаете, вопросов гораздо больше, чем ответов», — заключил Песков.
Джон Болтон прибыл в Москву в воскресенье, 21 октября. Его визит продлится до 23 октября включительно. Как ранее заявлял Песков, на встрече Путина и Болтона может быть затронут вопрос о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).