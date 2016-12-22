В Кремле прокомментировали возможность заключения нового ДРСМД

В Кремле считают, что пока рано говорить о «гипотетическо-эфемерной» возможности заключения нового Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что новый ДРСМД был бы лучше прежнего, Песков ответил: «Я бы не сказал». При этом он назвал «весьма опасной позицией» отказ от текущего ДРСМД.

«Безусловно, есть узкие места. Но слом договора в условиях отсутствия каких-либо даже наметок относительно нового — это то, что мы не приветствуем. Сегодня еще предстоит президенту [Владимиру Путину] получить разъяснения [от помощника президента США Джона Болтона] на этот счет», — подчеркнул Песков.

Президент США Дональд Трамп 21 октября заявил о намерении США выйти из ДРСМД. По его словам, Вашингтон может разорвать договор из-за того, что российские власти нарушают его условия. В Кремле сообщили, что обеспокоены этим заявлением, по словам Пескова, это может сделать мир «более опасным». В Евросоюзе также призвали США подумать о последствиях выхода из ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан генсеком СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Стороны уничтожили в общей сложности более 2,5 тыс. ракет, способных нести ядерные заряды, а также пусковые установки и ракетные комплексы.