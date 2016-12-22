В Киеве автокран протаранил 18 автомобилей

В Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки автокран протаранил 18 легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

«Три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации», — говорится в сообщении.

Водитель рассказал полицейским, что у крана отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

20 октября в Киевской области при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибла 41-летняя актриса украинской юмористической программы «Дизель Шоу» Марина Поплавская. Еще четыре человека получили ранения. Авария произошла на 28-м км автотрассы Киев — Чоп возле села Мила.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, после чего произошло столкновение с грузовиком MAZ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель автобуса задержан.