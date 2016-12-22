В Ленобласти в ДТП с автобусом пострадали 24 человека

В Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 24 человека. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Авария произошла около 07:30 мск на 172-м км трассы «Скандинавия», в 12 км от Выборга. Водитель кроссовера Mitsubishi ASX по неустановленным причинам врезался в автобус «ПАЗ», после чего автобус вылетел в кювет. Причины происшествия устанавливаются.
Накануне в ДТП с автобусом в Нижегородской области погиб один человек, еще 13 пострадали. Авария произошла в Богородском районе на 15-м км трассы Нижний Новгород — Касимов.
По предварительной информации, водитель Kia Sorento не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в автобус «ЛиАЗ». Транспортное средство следовало из поселка Буревестник в Нижний Новгород.