Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП под Киевом

В Киевской области при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибла женщина. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Украинский телеканал 24tv.ua уточнил, что погибшей была 41-летняя актриса украинской юмористической программы «Дизель Шоу» Марина Поплавская.

По данным полиции, авария произошла 20 октября в 05:55 по местному времени (совпадает с московским) на 28 км автотрассы Киев — Чоп возле села Мила.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, после чего произошло столкновение с грузовиком MAZ.

«В автобусе находились 14 пассажиров. Одна женщина погибла, четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве, добавив, что все пострадавшие были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Водитель автобуса был задержан.

Марина Поплавская состояла в команде КВН «Девчонки из Житомира», была актрисой и певицей, вела передачи на телевидении. Помимо этого она работала учителем украинского языка и литературы.

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