СК завел дело после гибели четырех человек в ДТП в Подмосковье
Общество, 21 окт, 23:18
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СК завел дело после гибели четырех человек в ДТП в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе ребенка, в аварии с участием двух автобусов в Подмосковье. Об этом сообщает региональный главк СК.
Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
Авария произошла днем 21 октября на 48-м км трассы А-108 в Дмитровском районе Подмосковья. По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в автобус марки Ивеко, ехавший из Дмитрова в село Рогачево. Пострадали девять человек, все они были доставлены в больницу.