В Сеуле ратифицировали соглашение о денуклеаризации КНДР

Правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанное в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает Yonhap.

По словам президента Южной Кореи, соглашение будет способствовать ускорению процесса денуклеаризации КНДР и создаст новые экономические возможности для Сеула. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что соглашение также будет содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее, уменьшит военную напряженность в регионе и обеспечит развитие межкорейских отношений.

«Это, в первую очередь, принесет пользу людям в районах, близких к границе, которые уже давно испытывают неудобства», — отметил южнокорейский лидер.

В сентябре в Пхеньяне состоялся саммит лидеров КНДР и Южной Кореи, по итогам которого были подписаны совместное соглашение о полной денуклеаризации Корейского полуострова и всеобъемлющее военное соглашение. Последний документ подразумевает прекращение всех враждебных действий между двумя странами.

Предыдущая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась в апреле, тогда политики объявили о намерении заключить мирный договор и добиться полной денуклеаризации региона.