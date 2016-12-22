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В Сеуле ратифицировали соглашение о денуклеаризации КНДР
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В Сеуле ратифицировали соглашение о денуклеаризации КНДР
Политика, 09:44
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В Сеуле ратифицировали соглашение о денуклеаризации КНДР

Правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанное в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает Yonhap.

По словам президента Южной Кореи, соглашение будет способствовать ускорению процесса денуклеаризации КНДР и создаст новые экономические возможности для Сеула. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что соглашение также будет содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее, уменьшит военную напряженность в регионе и обеспечит развитие межкорейских отношений.

«Это, в первую очередь, принесет пользу людям в районах, близких к границе, которые уже давно испытывают неудобства», — отметил южнокорейский лидер.

В сентябре в Пхеньяне состоялся саммит лидеров КНДР и Южной Кореи, по итогам которого были подписаны совместное соглашение о полной денуклеаризации Корейского полуострова и всеобъемлющее военное соглашение. Последний документ подразумевает прекращение всех враждебных действий между двумя странами.

Предыдущая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась в апреле, тогда политики объявили о намерении заключить мирный договор и добиться полной денуклеаризации региона.

Теги: Южная Корея , КНДР , Соглашение , ядерное оружие
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