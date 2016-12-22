Роналду ответил на обвинения в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем прокомментировал обвинения в изнасиловании американки в 2009 году, передает Би-би-си.

«Я не собираюсь лгать об этой ситуации. Я счастлив. Мои адвокаты уверены и я, конечно, тоже», — сказал Роналду. Он также назвал себя «счастливым человеком» с семьей и четырьмя детьми, подчеркнув, что остальное его не волнует.

В 2017 году немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в 2009-ом Роналду изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в Лас-Вегасе и после заключил с ней соглашение о неразглашении этой информации. Кроме того, португалец заплатил пострадавшей $375 тыс. за то, что она не выдвинула против него обвинений.

В 2018-ом Майорга оспорила соглашение с футболистом, он свою вину отрицает, полиция Лас-Вегаса возобновила расследование об изнасиловании. По словам адвоката американки, от действий футболиста пострадали еще три женщины, одна из которых заключила с ним соглашение о неразглашении, вторая заявила, что Роналду «ранил» ее, а третья сообщила об изнасиловании.