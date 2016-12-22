В США возобновили расследование дела об изнасиловании в отношении Роналду

Расследование об изнасиловании, в котором американка Катрин Майорга обвинила португальского футболиста Криштиану Роналду, возобновлено, пишет The New York Times со ссылкой на заявление полиции Лас-Вегаса.
Как отмечает издание, это произошло после публикации в Der Spiegel статьи о том, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании и подала на футболиста в суд. По ее словам, преступление произошло в 2009 году, когда Роналду находился в США во время отпуска.
В 2017-ом немецкое издание сообщало, что футболист заключил с девушкой внесудебное соглашение и заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам Роналду тогда опроверг информацию Der Spiegel.
Но в 2018-ом ее адвокаты начали оспаривать договор о неразглашении. По данным издания, футболист вновь отрицает обвинения. Кроме того, его адвокат заявил о намерении подать в суд на журнал Der Spiegel.