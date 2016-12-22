Daily Mail cообщила о жалобе еще одной женщины на изнасилование Роналду

Кэтрин Майорга, обвинившая португальского футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, была не единственной пострадавшей женщиной, заявил адвокат Майорги Лэсли Стовелл. Об этом он сообщил газете Daily Mail

«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела схожий опыт», — сказал Стовелл.

Имени второй потерпевшей адвокат не назвал.

В сентябре Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло, по ее словам, в 2009 году в Лас-Вегасе. В 2017 году Spiegel узнал, что по внесудебному соглашению в 2010 году представители футболиста выплатили ей ​$ 375 тыс. в рамках внесудебного соглашения, чтобы не придавать инцидент огласке. Майорга должна была отказаться от обвинений.

Однако в 2018 году Майорга оспорила договор о неразглашении и о начале процесса против футболиста написал Spiegel. Футболист своей вины не признает и пригрозил подать на Spiegel в суд за разглашение частных сведений. Вскоре стало официально известно, что полиция Лас-Вегаса возобновила расследование в начале октября.