The Sun узнала о возросшем до четырех количестве «жертв» Роналду

Адвокат Лэсли Стовелл, защищающая обвинившую футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании американку, рассказала о еще трех пострадавших женщинах. Об этом сообщает газета The Sun.

Издание отмечает, что одна из женщин заключила с Роналду соглашение о неразглашении, как американка Кэтрин Майорга. Другая заявила, что была «ранена» футболистом, а третья рассказала, что Роналду изнасиловал ее после вечеринки.

В 2017 году издание Der Spiegel узнало, что португальский футболист изнасиловал американку в Лас-Вегасе в 2009 году, после чего заключил с ней конфиденциальное соглашение и заплатил ей $375 тыс., чтобы она не предъявляла ему обвинения.

По данным издания, в 2018 году она оспорила договор с Роналду о неразглашении. Футболист не признал своей вины. В начале октября полиция Лас-Вегаса возобновила расследование об изнасиловании.

Впоследствии Лэсли Стовелл рассказала Daily Mail, что ей позвонила еще одна девушка, которая заявила о том, что также была жертвой изнасилования Роналду.