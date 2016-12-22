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В Минфине назвали повышение ставок по ипотеке «сугубо временным явлением»
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В Минфине назвали повышение ставок по ипотеке «сугубо временным явлением»
Экономика, 22 окт, 23:54
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В Минфине назвали повышение ставок по ипотеке «сугубо временным явлением»

Ставки по ипотечным кредитам Сбербанка выросли на фоне повышения ставок Центробанка, это «сугубо временное явление», заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Он отметил, что повышение ставок по ипотеке Сбербанком не должно считаться «чем-то удивительным», поскольку ранее Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. «Тем не менее, я считаю, что это сугубо временное явление. Я думаю, что продолжающаяся макроэкономическая стабилизация и структурные меры, направленные на удешевление ипотеки, безусловно, приведут к тому, что ставки будут снижаться», — сказал Моисеев.

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Замглавы Минфина подчеркнул, что ставки после их снижения в начале года уже успели поднять «некоторые ключевые кредиторы», и Сбербанк не лидер этого процесса.

«Мы работаем исходя из того, что с 2024 года ставки должны быть 8%, как предписано указом президента», — добавил Моисеев.

Ранее сообщалось, что Сбербанк впервые с 2014 года поднял ставку по ипотечным кредитам — минимальная ставка для покупки жилья в строящемся доме выросла с 7,1 до 7,5%, в готовом — с 8,6 до 9,2, а на рефинансирование ипотеки, которую выдал другой банк — с 9,5 до 9,9%. В Сбербанке объяснили это решение адаптацией к условиям на рынке после повышения ключевой ставки ЦБ.

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По данным прогноза агентства «Эксперт РА» к концу года средняя ставка по ипотеке увеличится на 0,3 — 0,5 п.п. и составит 9,7-9,9%. Приближение ставки по ипотечным кредитам к 10% к началу 2019-го считают возможным также в «ДельтаКредит» и Абсолют Банке.

После инаугурации в мае президент России Владимир Путин поручил правительству страны к 2024 году обеспечить ипотечные кредиты по ставке ниже 8%.

Теги: Минфин , ипотечное кредитование
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