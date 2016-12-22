ЦБ допустил новые ограничения для ипотеки со взносом до 20%

Банк России допустил повышение с 1 января 2019 года коэффициента риска с 150 до 200% для ипотеки со взносом до 20%

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ЦБ может повысить с 1 января 2019 года коэффициент риска при расчете достаточности капитала по ипотечным кредитам с первоначальным взносом в размере менее 20% с 150 до 200%. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на форуме Ассоциации банков России в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Больше 40% выдач приходится на кредиты с соотношением долга к первоначальному взносу в 80%, — сказала она. — С этого года по таким кредитам уже действует повышенный коэффициент, и если такая тревожная тенденция сохранится, то, возможно, с 1 января 2019 года нам следует дальше повысить коэффициент до 200%».

Чем выше коэффициенты риска, тем больше капитала требуется резервировать банкам под такие кредиты. Таким образом, кредитным организациям выдача таких займов становится невыгодной.

Ранее, в июле, на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала о том, что нельзя допустить возникновения «пузыря» на рынке ипотеки. Она отметила, что выдача ипотеки продолжает расти высокими темпами. «Если раньше наши граждане, когда брали кредиты в банках, в основном брали на потребление, сейчас 44% всех кредитов, которые они берут, — на ипотеку. Пять лет назад это было 27%», — заявляла Набиуллина.

В октябре прошлого года ЦБ указал, что ипотечные кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются «более высокими кредитными рисками». Для того чтобы ограничить выдачу таких займов, регулятор повысил с 2018 года коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом: менее 20% от стоимости жилья с 100 до 150%, менее 10% — с 150 до 300%.