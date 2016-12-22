В Крыму назвали «детским садом» предложение Рады переименовать республику

Зампред Госсовета Крыма Ефим Фикс назвал депутатов Верховной рады «несмышлеными детьми», комментируя их предложение переименовать полуостров, сообщает «Комсомольская правда».

«Больные головы на Украине никак не могут успокоиться и понять, что все — их песенка спета! Республика Крым — это часть Российской Федерации. На этом точка поставлена», — заявил Фикс.

По его словам, украинские политики «ведут себя как в детском саду». Он предложил им повзрослеть и переименовывать друг друга.

Также предложение переименовать Крым прокомментировал телеканалу RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. «Мы уже наблюдаем торжество полного идиотизма с украинской стороны. На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни в фактическом, ни в юридическом отношении, и на Украине это прекрасно понимают», — сказал он.

По его мнению, украинские власти постоянно создают пустой фон вокруг Крыма. При этом он подчеркнул, что властям и жителям республики абсолютно все равно, как Украина будет называть полуостров.

Ганжара добавил, что в Крыму уже давно привыкли к подобным «дурным инициативам», а желание Киева изменить украинскую конституцию является «не более чем пустыми словами, написанными на бумаге».

О предложении переименовать Крым 22 октября заявил депутат Верховной рады и лидер признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров​. По его словам, такую идею предложили члены рабочей группы, которая занимается проектом о «статусе» несуществующей Автономной Республики Крым.

Чубаров сообщил, что по этому вопросу уже подготовлены соответствующие поправки в Конституцию Украины. Он отметил, что сначала законопроект о переименовании Крыма рассмотрит конституционная комиссия, а затем депутаты Рады.

Как рассказал Рефат Чубаров, пока существует несколько вариантов нового названия республики, среди которых Крымская автономия, Крымскотатарская автономия и Автономная Республика Крым.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. На Украине итоги голосования не признают и считают полуостров оккупированной территорией.