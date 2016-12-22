Путин напомнил о находящемся всегда в составе России Севастополе

Севастополь де-юре всегда был в составе России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер пояснил, что Севастополь был городом центрального подчинения даже, когда Крым вошел в состав Украинской ССР. Путин заметил, что эта передача была незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного совета СССР, а нужно было его утверждать Верховными советами республик и Верховным советом СССР.



«Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины», — сказал президент. Он подчеркнул, что формально и юридически этот город был в составе России.

Собянин отметил, что Севастополь и Москва были городами-побратимами, когда Крым был в составе Украины. По его словам, на данный момент ситуация сложилась более удобная, и столица переходит на системную работу с этим городом. Собянин сообщил, что намечен целый ряд программ оказания помощи Севастополю, в том числе в благоустройстве, модернизации школ, медучреждений и объектов соцкультбыта. Он отметил, что эти программы будут реализованы в 2019 году.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. На Украине итоги голосования не признают и считают полуостров оккупированной территорией.