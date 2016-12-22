Треть украинцев сочли невозможным возвращение Крыма

Почти половина граждан Украины (48%) считают реальным возврат Крыма, а еще более трети (36%) не верят в такую возможность. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Отмечается, что 5% опрошенных считают возврат возможным в ближайшее время. Среди факторов, которые могут способствовать возвращению Крыма, опрошенные называли смену власти в России (39%), усиление санкционного давления на Россию (32%) и улучшение уровня жизни на Украине (31%).

По мнению большинства респондентов (69%), Крым должен быть частью Украины. При этом 12% опрошенных выступают за существование полуострова как отдельного государства, а 4% признают принадлежность Крыма России. Опрос показал, что в центральной и западной Украине в принадлежности Крыма стране убеждены более 80% респондентов, на юге — 56%, а на востоке — 41%.

Опрос проходил 16–22 августа во всех регионах Украины. В нем приняли участие 2019 человек. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.

Ранее опрос телеканала NewsOne показал, что четверо из десяти жителей Украины хотели бы смотреть телевидение на украинском языке, а остальные отдали предпочтение русскому. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Киев не признает его итоги и считает территорию полуострова «временно оккупированной». Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».