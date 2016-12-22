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Британия выразила поддержку США в решении выйти из договора по ракетам
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Британия выразила поддержку США в решении выйти из договора по ракетам
Политика, 12:45
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Британия выразила поддержку США в решении выйти из договора по ракетам

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские власти поддержат Соединенные Штаты в решении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает ​The Guardian.

«Нашим близким и долгосрочным союзником, конечно же, являются Соединенные Штаты, и мы будем абсолютно непреклонны в поддержке позиции США о том, что России необходимо соблюдать обязательства по соглашению, которое она подписала», — заявил он.

При этом Уильямсон подчеркнул, что в Лондоне «хотели бы, чтобы соглашение продолжало действовать».

Трамп заявил о намерении разорвать с Россией договор РСМД
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В​ воскресенье, 21 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет выйти из ДРСМД. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — сказал он.

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва готова ответить на угрозу Трампа военными мерами. «Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, <...> то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — прокомментировал заявление Трампа глава МИДа Сергей Лавров.

Теги: Великобритания , Гэвин Уильямсон , Минобороны , Договор о ракетах средней и малой дальности , ДРСМД ...
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